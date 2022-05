Torna il progetto "Ocio Ciò! Città, anziani e sicurezza"

Ritornano gli appuntamenti del progetto “Ocio Ciò! - Città, anziani e sicurezza” lanciato dall'Assessorato Coesione sociale e dalla direzione Coesione sociale del Comune. Si tratta di un programma di attività rivolto agli anziani per favorirne la socialità con occasioni di aggregazione e sensibilizzarli attraverso momenti di informazione, sul tema della prevenzione di furti e scippi per aumentare il senso di sicurezza.

Oggi, domenica 15 maggio alla parrocchia di San Giuseppe, in viale San Marco 170 a Mestre, in occasione dell'ultima giornata della Sagra "Festa del Villaggio" alle 15 subito dopo il pranzo e la festa dell'anziano si potrà assistere a uno spettacolo del gruppo teatrale "Cafè Sconcerto", testimonial di "Ocio Ciò!".

“Ocio Ciò! - Città, Anziani e Sicurezza”, promosso dalla direzione Coesione sociale, comprende varie attività e iniziative: “Ocio che si balla”, occasione di ritrovo per ballare e stare insieme con momenti informativi sulla sicurezza, eventi pubblici di informazione sul tema della sicurezza ai cittadini in collaborazione con la Questura, incontri partecipati di formazione specifica rivolti ai gruppi territoriali sul tema sicurezza in città (gruppi anziani, gruppi sindacali, gruppi parrocchiali e così via).

Ci sono poi: “Ocio agli spintoni” che prevede campagne informative sui mezzi pubblici e nei mercati rionali, “Ocio al Tacuin” che riguarda interventi rivolti ai cittadini anziani che subiscono furti attraverso lo Sportello sociale istituito al Servizio anziani; “Premio Ocio Ciò”, il riconoscimento simbolico ai cittadini attivi che si sono fatti promotori di attività di prevenzione che rientrano negli obiettivi del progetto.