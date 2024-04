Più alberi e spazi pedonali, meno parcheggi: il progetto per Piazzale Altinate

Il nuovo progetto per Piazzale Altinate fa ordine in un punto delicato del centro di Mestre, caratterizzato da varie funzioni: l'ingresso della scuola Vecellio, il parcheggio auto, la pista ciclabile, il mercato cittadino. Maurizio Dorigo, dirigente dell'ufficio rigenerazione urbana del Comune di Venezia, ha illustrato il piano di riqualificazione oggi, nel corso della IV commissione consiliare congiunta alla I e alla VII, anticipando che i lavori dovrebbero iniziare tra luglio e agosto.

In generale il progetto prevede nuova viabilità, piantumazione di alberi, il riassetto dell'area parcheggio e la riqualificazione della zona verde esistente. L'area dedicata ai posti auto sarà ridotta per permettere di ampliare quella riservata a pedoni e biciclette, sul lato della scuola, dove la pista ciclabile e quella pedonale saranno divise da un filare di alberi. La separazione più netta rispetto alla zona del traffico veicolare permetterà una maggiore sicurezza per gli studenti e il personale scolastico, che avranno più spazio a disposizione nei momenti dell'ingresso e dell'uscita dalle lezioni. A questo si aggiungono nuove sedute e il rinnovo dell'illuminazione. L'operazione "sacrifica" 12 posti auto, portandoli da 70 a 58.

Significativo il fatto che la parte pedonale e quella ciclabile saranno unite al parchetto, eliminando l'attuale tratto di strada che unisce via Giardino al parcheggio: per accedere al parcheggio, le auto provenienti da via Giardino dovranno quindi proseguire dritto e svoltare a sinistra più avanti, entrando dal lato opposto del parchetto rispetto a quello attuale.

Un altro elemento tenuto in considerazione è quello del "torresino", i resti della torre nella piccola area verde all'incrocio con via Parco Ponci, che la sovrintendenza ha chiesto di valorizzare: «Lì ci sarà una parte di affaccio a sbalzo, con la collocazione di pannelli sulla storia medievale di Mestre», ha spiegato Dorigo. Ulteriori alberi saranno piantati lungo la stessa via Parco Ponci, per un totale di 25 alberi previsti nel progetto esecutivo. Inoltre, ha aggiunto il dirigente, è in corso un dialogo tra la Pro Loco e il convento «per ottenere il permesso di realizzare dei murales lungo tutta la mura confinante con il parcheggio».

In parallelo è in programma anche un intervento di restyling in riviera Magellano, tra piazza Ferretto e via Fapanni. Qui il progetto prevede l’installazione di vasconi verdi con essenze arboree ed ornamentali lungo i fronti del fiume Marzenego, oltre a un affaccio in corrispondenza del ponte di via Fapanni. Inoltre, l'amministrazione sta valutando la possibilità di far realizzare opere di street art sulle pareti degli edifici.