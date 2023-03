Viale San Marco, il supermercato del progetto è la Cadoro

Sarà la Cadoro il supermercato del progetto di Viale San Marco, che ha annunciato di voler ripartire simbolicamente dopo sessant'anni proprio dove era nata nel 1964. Confermato quindi l’impegno formalizzato con la società Genuine per l’acquisto del comparto a destinazione commerciale. «Non ci sarà nessun'altra attività», viene precisato. La licenza dell’attuale supermercato al civico 152 si trasferirà poco distante verso una nuova superficie di vendita di 2.499 metri quadri, con un'attenzione doppia. «Verso i clienti, soprattutto quelli storici, con il miglioramento della proposta commerciale, puntando su freschi e freschissimi; e verso l’ambiente, con una struttura più sostenibile energeticamente». Quella di Cadoro, pertanto, sarà l’unica attività commerciale presente nella nuova area, essendo già perfettamente inserita e integrata con il tessuto delle attività presenti nel circondario.

«Da quel primo supermercato di Viale San Marco oggi siamo cresciuti - commentano dalla Cadoro - come lo è la nostra attenzione al territorio con 24 punti vendita e quasi 1.000 collaboratori diretti o indiretti tra Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia». Il quartier generale si trova nel centro logistico e direzionale di Quarto D’Altino. «Un’azienda che rimane a conduzione familiare, ma gestita da esperti professionisti che seguono i propri clienti con passione, cordialità e competenza. Quello di Viale San Marco è un investimento che Cadoro ha fortemente voluto per ribadire il legame con la città che l’ha vista nascere, crescere e rimanere sul territorio mestrino. Partecipare al percorso di riqualificazione urbanistica e di rilancio commerciale del territorio è uno dei modi per dimostrare la nostra responsabilità sociale. Tanto abbiamo ricevuto da questa comunità, tanto vogliamo riconoscere con un nuovo spazio più accogliente, efficiente e sostenibile, che creerà nuovi posti di lavoro».