La Pro Loco cresce a Mestre, le iniziative estive alla Torre civica

Tanti eventi, l'aumento degli iscritti (arrivati a quota 350), la conferma da parte del Comune della concessione della Torre civica, il rinnovo e potenziamento del proprio direttivo: per la Pro Loco di Mestre è una stagione positiva quella che si chiuderà tra un paio di settimane, per lasciar posto alla pausa estiva. Ci sono, però, ancora due appuntamenti in programma: la mostra "Specchietti per le allodole", che presenta storiche attrezzature di caccia in laguna, aperta fino al 1° settembre; e "Calici sotto la Torre", venerdì 23 giugno, con la possibilità di effettuare visite guidate all’interno dell'edificio fino alle 22.30. Alla presentazione delle iniziative hanno partecipato l'assessore alla promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Municipalità di Mestre, Raffaele Pasqualetto, il presidente della Pro Loco Giampaolo Rallo e il presidente provinciale delle Pro Loco, Fabrizio Tonon.

«Ormai la Pro Loco di Mestre - ha commentato Mar - ha un ruolo importante, e ben definito, all’interno delle attività culturali della nostra città. È un’associazione in continua crescita, che propone eventi diversi e sempre interessanti, con l’obiettivo di preservare, e far conoscere, la nostra storia e le nostre tradizioni». La prossima stagione si presenta altrettanto ricca di idee e di iniziative. Si partirà a settembre con una mostra sugli indumenti militari nel periodo del dominio austro-ungarico (1797-1866) e la riproposizione sia di “San Girolamo in festa”, giunto alla sua sesta edizione, sia della rievocazione del cosiddetto “Patto degli gnocchi”, con cui Mestre e Mirano avevano concordato che la Fiera di San Michele si tenesse a Mestre l’ultimo sabato e domenica di settembre, considerando San Michele il co-patrono della città.

«Il programma - aggiunge Alvise Canniello, di Confesercenti metropolitana - è ambizioso e ricco di spunti per dare continuità ad iniziative che possono trovare una buona accoglienza da parte della città e dei visitatori. Abbiamo creduto nell’intuizione di costituire una Pro Loco anche a Mestre, grazie al lavoro di tanti volontari la giovane realtà di promozione della città sta crescendo e si conferma anche grazie al rinnovato accordo con il Comune per la gestione della Torre civica. Rinnoviamo la nostra disponibilità, anche operativa, confermando tutte le iniziative che ci vedranno partner: dalla promozione dei prodotti locali, alla rete con i commercianti locali ed i ristoratori mestrini, dalle attività previste per il prossimo autunno alla consueta collaborazione per il Natale. Di particolare rilevanza la creazione delle De.Co., le denominazioni comunali che tendono a proteggere e promuovere i prodotti gastronomici tipici locali: non solo le materie prime ma anche i piatti e le preparazioni culinarie (tramezzino, pinza, risotti e molto altro)».