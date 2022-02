Mestre, protesta no vax alla sede dell'Ordine dei medici

Diverse centinaia di persone si sono radunate a Mestre mercoledì mattina per manifestare a sostegno di Barbara Balanzoni, dottoressa "no vax" sospesa dall'ordine dei medici di Venezia per non essersi vaccinata contro il Covid e nota per le proprie posizioni antiscientifiche. Balanzoni è stata convocata dall'Ordine per rispondere dell'opera di disinformazione che compie quotidianamente via Facebook.

I contestatori l'hanno accolta davanti alla sede dell’Ordine, in via Mestrina, acclamandola. Hanno partecipato esponenti dei vari gruppi no vax, no green pass e negazionisti, arrivati anche da fuori provincia e fuori regione, mostrando cartelli e urlando slogan. La polizia ha monitorato la situazione e il raduno si è svolto senza disordini.