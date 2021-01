Gli studenti occupano l'ex Cup: «Tornare a scuola in sicurezza è possibile»

«Con le scuole ci stanno portando via il diritto allo studio, gli spazi fisici e sociali in cui abbiamo il diritto di crescere. Con la giornata di oggi vogliamo riprendercene un pezzo, vogliamo riprenderci ciò che ci spetta». Ieri il Tar ha dato risposta negativa al ricorso presentato da 17 genitori per far ripartire in Veneto la didattica in presenza nelle scuole superiori; sempre giovedì il governatore Luca Zaia ha confermato la validità dell'ordinanza in vigore almeno fino al 31 gennaio e annunciato che le scuole riprenderanno in presenza quando lo consentirà la situazione epidemiologica (non è da escludere un ulteriore rinvio). È così che gli studenti si sono nuovamente mobilitati, questa mattina a Mestre, con l'occupazione dell'ex Cup, nell'edificio in disuso del compendio dell'ex ospedale Umberto I.

La protesta degli studenti a Mestre

La richiesta alle autorità, in questo caso alla Regione, è sempre la stessa: riaprire le scuole in sicurezza. All'interno dello spazio in disuso del vecchio centro unico prenotazioni, gli attivisti si sono alternati tra vari dibattiti. «È passato un anno, - si lamentano gli studenti - si è parlato di riaprire centri commerciali e piste da sci, ma le scuole no! Sappiamo che una delle soluzioni su cui bisognerebbe investire sono gli spazi, per risolvere il problema delle classi pollaio e migliorare la didattica, ma vediamo che la priorità non è data alle scuole».