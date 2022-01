Pusher arrestato a Mestre per spaccio di eroina

La polizia locale ha arrestato ieri un pusher di 24 anni dopo averlo scoperto a spacciare eroina vicino alla stazione di Mestre. Gli agenti in borghese hanno assistito allo scambio con un trentanovenne, noto tossicodipendente, e sono intervenuti con l'aiuto di altre pattuglie, bloccandoli. Il presunto spacciatore è stato poi sottoposto ai rilievi delle impronte digitali: si è scoperto che era già stato arrestato due volte tra il 2018 e il 2019, a Torino, per reati legati alla droga, oltre che denunciato varie volte nel comune di Venezia per spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sia il pusher che il cliente hanno ricevuto una sanzione di 450 euro per violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana, oltre al divieto di ritorno per 48 ore.

Altra operazione della polizia locale risale alla notte del primo gennaio. Una pattuglia ha fermato in via Fratelli Bandiera, a Marghera, un'auto con a bordo cinque uomini che si aggirava nei pressi di una casa notoriamente abitata da prostitute della zona. Alla guida c'era un 37enne che ha presentato una patente di guida risultata falsa e per questo è stato denunciato. Nel frattempo si è avvicinata una prostituta che, in stato evidentemente alterato, ha inveito contro gli agenti. Fatta salire a bordo dell'auto di servizio, si è messa a prendere a calci portiere e sedili. A lei è toccata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.