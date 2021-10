Pusher trovato con eroina aggredisce gli agenti: arrestato

Scoperto con la droga, ha aggredito gli agenti. Tutto si è svolto nel pomeriggio di sabato 23 ottobre, a Mestre: durante una perlustrazione in via Torre Belfredo, una pattuglia della polizia locale (nucleo cinifoli) ha notato nel plateatico di un bar il presunto spacciatore che portava le mani prima verso l'inguine e poi in bocca, deglutendo. Gli agenti si sono avvicinati e l'uomo ha iniziato iniziato a tossire con forza, faticando a respirare, tanto che hanno dovuto praticargli una manovra per disostruirne la cavità orale.

Dopodiché l'uomo è stato portato in bagno, perquisito e trovato in possesso di un ovulo. Ha cercato di disfarsene buttandolo nel wc e poi ha reagito con violenza, colpendo gli agenti e prendendoli a morsi. Alla fine è stato immobilizzato. Recuperato l'involucro, si è scoperto che conteneva eroina gialla per circa 11 grammi.

A quel punto l'uomo è stato accompagnato all'ospedale per una radiografia, che ha verificato la presenza di diversi altri ovuli nella pancia. Dopo la notte trascorsa in ospedale e l'espulsione degli ovuli, domenica 24 ottobre è stato trasferito in carcere. Quanto agli agenti, hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in tre e sette giorni.