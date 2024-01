Fermato un pusher minorenne con quasi un etto di hashish

Gli agenti in borghese lo hanno visto mentre vendeva una dose di droga a un cliente. Hanno seguito quest'ultimo e hanno accertato che si trattava di hashish. Poco dopo, hanno raggiunto il pusher e gli hanno trovato addosso quasi un etto della stessa sostanza. Precisamente, 84 grammi e un bilancino.

È stato denunciato nei giorni scorsi uno spacciatore minorenne, fermato a Mestre. Gli operatori della polizia locale lo hanno tenuto d'occhio durante lo scambio nella zona di piazzale Bainsizza e poco dopo lo hanno raggiunto all'interno di una struttura ricettiva nel quartiere Piave, dove si trovava con altri soggetti con precedenti specifici. Il giovane è stato perquisito e sia la droga che il bilancino sono stati sequestrati. Nei suoi confronti, così come per il cliente, anche lui minorenne, è scattata una sanzione di 350 euro per violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, che multa ogni esibizione di stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'acquirente è stato inoltre segnalato alla prefettura come consumatore.