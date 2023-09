«Criminalità e inciviltà nel quartiere Aretusa»

«Sono un residente, insieme alla mia famiglia, del quartiere Aretusa. Scrivo per segnalare il comportamento incivile e criminale di alcuni giovani che si sistemano nelle panchine di marmo della piazzetta Balestra. È da 3 mesi che i residenti si lamentano del continuo chiasso di notte, e della sporcizia che lasciano a terra, pur avendo tre cestini a disposizione.

Sono state fatte parecchie segnalazioni, anche ai carabinieri, ma c’è stata una mancata risposta effettiva, sia dalla municipalità che dalle forze dell’ordine. Come se non bastasse, questa sera hanno aggredito mio papà, fortunatamente uscito illeso, solamente per chiedere, per l’ennesima volta di fare silenzio e di rispettare le ore di riposo.

Codesti urlano e schiamazzano dalle 23 alle 4 della mattina, senza alcun rispetto e per non parlare della sporcizia (lattine, carte e addirittura preservativi usati). È una vergogna! Ribadisco, data la mancanza di attenzione da parte della municipalità e delle forze dell’ordine, la nostra protesta. Siamo davvero disperati».