Serata di lancio raccolta fondi per il cinema Dante di Mestre

Quarta Parete e Culturit Venezia hanno organizzato una festa per dare il via ad una raccolta fondi in sostegno del cinema Dante di Mestre e rispondere così alle difficoltà che sta attraversando la sala, determinate dai mesi di chiusura e dall'incertezza su ciò che verrà.



«Dalle 20.30 sarà presentata la raccolta fondi - scrive l'organizzazione - Infine, perché al cinema si va per il cinema, siamo molti lieti di potervi presentare una selezione di cortometraggi provenienti dal prestigioso Leeds International Film Festival».



L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

#riaccendildante



Chi siamo?

📽Quarta Parete, un collettivo nato all'interno dell'associazione UDU (Unione degli Universitari) di Venezia, vuole riportare gli studenti universitari (e non solo) alla sala cinematografica, dando grande importanza alla fruizione collettiva del cinema.



🌐Culturit è un network di giovani, professori e professionisti che lavora per avvicinare università e mondo professionale, attraverso progetti concreti per valorizzare la cultura come investimento fondamentale per il futuro.



🎞 Cinema Dante di Mestre è un’istituzione della città e un punto di riferimento per tutti i veneziani di terraferma e non. Il cinema Dante, infatti, ospita, fra gli altri eventi, anche il cineforum di Quarta Parete il cui scopo principale è riportare il Cinema al cinema.