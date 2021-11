Rachele Spolaor ha ricevuto da Mattarella l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito

Il 29 dicembre 2020 era stata nominata cavaliere dell'Ordine al merito, oggi ha ricevuto l'onorificenza dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata di consegna ufficiale dei riconoscimenti per gli anni 2020 e 2021. Lei è Rachele Spolaor, la 25enne di Mestre che lo scorso 10 dicembre aveva salvato un uomo che si era gettato sui binari della stazione di Mestre Ospedale.

Laureata all'Accademia di Belle Arti di Venezia, lavora come grafica in un'azienda del Trevigiano. Il 10 dicembre scorso, mentre si trovava alla stazione, di rientro dal lavoro, ha visto un uomo lanciarsi sui binari ed è intervenuta in suo soccorso. Nonostante l'imminente sopraggiungere di un treno, lo ha raggiunto sui binari cercando di farlo risalire sulla banchina. Il macchinista della locomotiva ha tirato il freno a mano per limitare l'impatto.

Rachele, nella circostanza, ha riportato la frattura della tibia e l'uomo, un 35enne di origine romena, gravi traumi alla testa e alla schiena, per quanto non si trovi in pericolo vita. «Ho agito d'istinto, - aveva commentato la ragazza - mi sentivo responsabile di quella vita. Non ho guardato se nel frattempo stesse arrivando il treno. Non ho pensato a nulla, ho semplicemente fatto quello che avrebbe fatto chiunque».

«Un cavaliere giovanissimo, una ragazza coraggiosa, simbolo di quei giovani veneti che sanno assumersi le proprie responsabilità e mettersi in gioco. - si è congratulato il presidente del Veneto, Luca Zaia - Rachele, con successo, ha messo in gioco anche la sua vita in un nobile gesto di altruismo e solidarietà che ha salvato una persona. A nome di tutti i Veneti posso dire che siamo veramente fieri di lei».