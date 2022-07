Biblioteca Vez: 145 posti in più, nuovi scaffali e postazioni studio

Lavori pubblici: passi in avanti al cantiere per l'ampliamento della Vez di Mestre. Vanno avanti a Villa Erizzo i lavori che, entro l'inizio del prossimo anno daranno una nuova veste alla biblioteca. Il cantiere è partito a pieno regime a inizio anno e vede già la realizzazione di buona parte delle nuove strutture. A verificarne lo stato di avanzamento sono stati, giovedì, gli assessori ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto, e alla Coesione sociale, Simone Venturini. La nuova Vez, è stato spiegato dai tecnici e dai referenti del settore Cultura del Comune di Venezia, prevederà un sostanziale raddoppio della capienza attuale, con un aumento di 145 posti a sedere oltre a nuovi scaffali e postazioni studio.

Ci saranno servizi dedicati a tutte le età, con rafforzamento della fascia tra i 14 e i 20 anni per la quale saranno istituiti dei laboratori. Così come per gli studenti universitari verrà riservata un'area nel corpo storico dell'edificio, mentre per famiglie e anziani, ma non solo, viene concepita una zona polifunzionale con una offerta libraria variegata. Sul lato tecnico, inoltre, si sono inserite alcune modifiche che riguarderanno la realizzazione di un nuovo vano ascensore, l'allargamento della scala nella zona dell'ingresso e una struttura di compartimentazione tra la caffetteria e la zona della sala lettura. «Un cantiere molto importante e atteso, che si posiziona al centro della città, e che diventa un nuovo luogo di aggregazione per i nostri giovani e non solo», ha commentato l'assessore Zaccariotto.

«È un investimento significativo, da circa due milioni di euro, voluto da questa Amministrazione e che vedrà anche la realizzazione di un auditorium da cento posti, in aggiunta alle aree lettura. Un ulteriore polo di attrazione culturale per Mestre, che auspichiamo di consegnare alla città all'inizio del prossimo anno - ha aggiunto l'assessore Venturini - con un progetto per tanti anni discusso che viene finalmente messo a terra e realizzato. Un investimento che fornisce un ulteriore spazio per fare comunità e porta a compimento il lavoro di rafforzamento e riforma del sistema bibliotecario cittadino, che ha visto, tra gli altri, interventi e nuove aperture a Forte Marghera, alla Vez Junior, alla Bissuola e a San Provolo con la Bettini».