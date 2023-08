Cade dal materassino e scompare nel Lago Morto: 20enne russo di Mestre disperso

Dalle 17 di venerdì 18 agosto, i vigili del fuoco con i sommozzatori di Venezia stanno intervenendo al Lago Morto di Vittorio Veneto (Treviso) per la ricerca di un 20enne russo residente a Mestre, scomparso in acqua dopo essere caduto da un materassino galleggiante.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto l’elicottero Dago 149 con a bordo due sommozzatori a cui si è aggiunta la squadra al completo del nucleo di Venezia, che hanno iniziato le ricerche subacquee. La profondità del punto di ricerca è di circa 20 metri. Il giovane, secondo le prime testimonianze raccolte, ha perso l'equilibrio all'improvviso in uno dei punti più profondi dello specchio d'acqua. Da lì non sarebbe più riemerso. Sul posto, dopo l'arrivo dei soccorritori si è creato un assembramento di persone alla ricerca di notizie. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno provveduto a delimitare l'area per consentire agli operatori il regolare svolgimento delle operazioni di ricerca, che andranno avanti anche durante la notte.