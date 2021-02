«Scusi, mi può mostrare la sua bolletta così le dico se sta pagando troppe tasse?». Da qualche tempo, causa covid, non si sentivano approcci del genere da parte di venditori porta a porta decisi a piazzare qualche contratto di fornitura gas e luce con escamotage poco trasparenti. Sono molte le segnalazioni giunte in questi giorni ad Adico: «pare che alcuni ambigui personaggi stiano battendo il centro di Mestre e lo zona di via Bissuola e viale San Marco, - spiegano - puntando a tecniche di vendita che assomigliano a veri e propri raggiri».

«In questo periodo - continuano - riceviamo almeno una telefonata al giorno da parte di mestrini preoccupati dopo aver ricevuto a casa un venditore porta a porta che si presenta come rappresentante di una determinata compagnia. Il modus operandi, almeno in questo periodo, consiste nel farsi mostrare le fatture, in modo da estrapolarne i dati più particolari come il pdr o il pod, e poi contestare un eccesso di tassazione o, comunque, costi troppo esosi. Da qui, la proposta "super vantaggiosa" che contempla la firma di un nuovo contratto. È probabile che questo sarà un anno particolarmente intenso per i commerciali che durante le restrizioni hanno visto diminuire in modo esponenziale la propria attività». Le modalità di vendita creano problemi soprattutto alle persone più anziane che vivono sole e che risultano molto esposte a questi raggiri.