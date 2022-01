Rapina per strada con coltello: arrestato in flagrante

È stato arrestato dalla polizia il presunto autore di una rapina con coltello avvenuta a Mestre ieri sera, 2 gennaio. Potrebbe essere anche uno dei responsabili di altri episodi simili denunciati recentemente nell'area della terraferma veneziana, in particolare negli ultimi giorni di dicembre. Stavolta l'intervento delle volanti è stato quasi immediato e ha permesso di intercettare il rapinatore nel giro di pochi minuti: con sé aveva il telefono appena sottratto alla vittima.

Minacce con coltello

L'allarme è stato lanciato in tarda serata. Le pattuglie sono arrivate sul posto, nella zona tra via Piave e via Felisati, e hanno raccolto la testimonianza della vittima, un diciassettenne. In base alla ricostruzione dei fatti, l'aggressore gli avrebbe puntato un coltello contro e gli avrebbe ordinato di consegnargli soldi e cellulare. Una modalità molto simile a quella degli altri episodi avvenuti nei giorni scorsi. Le volanti, ottenuta una descrizione del sospetto, si sono messe alla sua ricerca e lo hanno catturato poco dopo, arrestandolo in flagranza di reato.

Indagini e processo

Stamattina è fissato il processo per direttissima del presunto rapinatore, uno straniero di vent'anni. Intanto proseguono le indagini per ricollegarlo con sicurezza alle altre rapine, che potrebbero essere state compiute con l'aiuto di uno o più complici.