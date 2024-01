Alcol a tutti i costi, va in escandescenze e lancia bottiglie fra i clienti

Colpi alla vetrina, bottiglie lanciate tra le corsie. Poco ci è mancato giovedì scorso che qualcuno non rimanesse coinvolto nello scompiglio causato da un uomo di 42 anni, tunisino, entrato verso le 18 al supermercato Eurospar in via Carducci, già in stato di alterazione. Prima ha nascosto alimenti portati dagli scaffali poi si è messo in tasca una bottiglia di alcol andando verso l'uscita.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Si è allontanato rapidamente ma la guardia giurata l'aveva già notato, soprattutto per il suo stato di confusione mentale, quindi l'ha bloccato e il tunisino è andato in escandescenze lanciando la bottiglia fra le corsie, per fortuna senza centrare nessuno, e poi dando colpi alla vetrina del supermercato. Botte alla guardia giurata e resistenza anche contro i poliziotti della volante del 113, arrivati dopo l'allarme fatto scattare dal supermercato. Bloccato e arrestato, l'uomo è stato portato via dagli agenti per essere trattenuto e identificato.