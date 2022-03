Bandito armato di pistola rapina una farmacia

Si è coperto il volto con il passamontagna, è entrato in farmacia e ha estratto una pistola. L'ha puntata contro le due dipendenti che, sotto la minaccia, gli hanno consgnato il denaro custodito in cassa. La polizia sta dando la caccia a un uomo, stando alle testimonianze con accento italiano, che martedì nel tardo pomeriggio ha rapinato la farmacia comunale Ambasciatori di via Torino a Mestre.

L'uomo, con un bottino di circa 600 euro, è fuggito a bordo di un monopattino. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del punto vendita e della zona per ricostruire l'accaduto e comprendere che direzione abbia preso il bandito.