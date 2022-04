Rapina con pistola al Prix di via Calabria

È entrato nel supermercato in orario di chiusura, armato e con il volto coperto, e ha puntato direttamente all'incasso, minacciando una dipendente. È successo ieri sera, poco dopo le 20.20, al Prix di via Calabria a Mestre, nella zona di Chirignago: il bandito, secondo la ricostruzione degli agenti delle volanti, è entrato pistola in pugno e l'ha puntata contro la cassiera, che non ha potuto fare altro che consegnargli il denaro, quantificato in circa mille euro. Il rapinatore, intascati velocemente i contanti, è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La polizia, arrivata poco dopo, ha effettuato i primi accertamenti e raccolto la testimonianza della dipendente, mentre la Scientifica ha cercato eventuali indizi e impronte che possano ricondurre al colpevole. Sul posto anche la squadra mobile, che ha ora il compito di condurre le indagini.

Quando è avvenuto il fatto mancavano pochi minuti all'orario di chiusura, fissato per le 20.30. È possibile che l'uomo abbia tenuto d'occhio il supermercato e scelto il momento più opportuno per entrare in azione. In quel momento, infatti, tutti i clienti erano ormai usciti e la cassiera era sola. Il rapinatore ha varcato l'unica porta di ingresso e in pochi istanti era di fronte alla ragazza. Le ha detto di consegnare i soldi e di non muoversi. Lei, colta di sorpresa e spaventata dalla minaccia dell'arma, non ha avuto possibilità di reagire e ha obbedito agli ordini. Il tutto è durato meno di cinque minuti. In base alla testimonianza della cassiera, l'aggressore indossava un cappuccio in testa e una mascherina sulla bocca, lasciando scoperti solo gli occhi.