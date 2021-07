Rapinano e picchiano un rider della pizza. Arrestati i responsabili

Ieri mattina i carabinieri li hanno bloccati. I due sono cugini di origini serbe noti per alcuni precedenti. Non sono ben chiari i motivi dell’aggressione e dell’accanimento. Il fatto era successo agli inizi di aprile in pieno centro

Individuati e arrestati i responsabili della rapina a un “rider” della pizza. Nella mattina di ieri i militari del Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri hanno arrestato G.E. e G.E., 31enni cugini di origini serbe ma senza dimora fissa, per tentata rapina e lesioni ai danni di un cittadino pakistano addetto alle consegne a domicilio per conto di una pizzeria, che era stato aggredito dai due malviventi e preso a calci alla schiena e schiaffi. Il fatto era successo agli inizi di aprile in pieno centro a Mestre. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di interrompere l'aggressione, identificare i due autori e soccorrere il malcapitato poi medicato al pronto soccorso.

Gli investigatori, nel corso delle indagini, hanno raccolto le testimonianze dell’aggredito e dei presenti circostanziando la condotta dei due malviventi, inizialmente denunciati in stato di libertà. I rei sono noti in via Piave, dove trascorrono gran parte del tempo in cerca di sbarcare il lunario. Non sono ben chiari i motivi dell’aggressione e soprattutto dell’accanimento contro il rider, colpevole soltanto di aver appena resistito al tentativo di rapina per conservare l’incasso delle consegne e la borsa con le pizze, che si pensa possa aver suscitato gli “appetiti” criminali dei due.

Il lavoro dei carabinieri è stato catalizzato in una dettagliata informativa all’Autorità giudiziaria che non potendo non riconoscere la bontà del quadro accusatorio predisposto ha emesso una duplice ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due. La coppia è stata quindi rintracciata, manco a dirlo in pieno centro, e dichiarata in stato di arresto, con trasferimento in carcere a Venezia.