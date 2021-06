Rapinatore aggredisce un addetto alla sicurezza, arrestato

Si è conclusa con un arresto la fuga di un 23enne di origini gambiane, bloccato dalla polizia dopo una rapina in un supermercato di via Carducci a Mestre.

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti, su segnalazione di alcune passanti e clienti del supermercato, è intervenuta per fermare il giovane, il quale poco prima, per assicurarsi la refurtiva, aveva aggredito un addetto alla vigilanza del punto vendita, che nell’occasione ha riportato lesioni per le quali è stato accompagnato in ospedale. Il 23enne è stato processato nella mattinata di sabato con rito direttissimo e condannato a un anno e 8 mesi di reclusione, con sospensione della pena.