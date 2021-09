Sedicenne minacciato con un coltello e rapinato

/ Via Cristoforo Colombo

Stava passeggiando da solo, quando un uomo in sella alla bici si è affiancato e gli ha strappato il cellulare dalle mani. Poi, ha estratto un coltello e lo ha minacciato, intimandogli di consegnargli il denaro che aveva. È caccia all'uomo che domenica, poco dopo le 13, ha rapinato un 16enne in via Colombo, a Mestre.

Il ragazzino stava camminando verso piazzale Cialdini quando è stato avvicinato dal rapinatore che, secondo la descrizione, sarebbe nordafricano. Dopo avergli rubato il telefono dalle mani, lo straniero avrebbe intimidito il minorenne con un coltello. Quest'ultimo avrebbe risposto di non avere denaro con sè e, a quel punto, l'aggressore si sarebbe allontanato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini.