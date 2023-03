Donne aggredite per strada: preso l'autore di due rapine

I carabinieri hanno fermato in questi giorni un uomo accusato di aver messo a segno almeno due rapine per strada a Mestre. Gli episodi, secondo la ricostruzione degli investigatori, risalgono all'ottobre del 2022 e sono avvenuti nell'area del quartiere Piave. L'uomo avrebbe agito nelle due occasioni con modalità simili: si sarebbe avvicinato alle spalle delle vittime (donne, in entrambi i casi) e le avrebbe aggredite, strappando loro la borsa e gli effetti personali per poi darsi alla fuga.

Le indagini effettuate nelle settimane successive si sono concentrate su un sospetto, originario dell'Est Europa, riuscendo a raccogliere sufficienti elementi di prova per incastrarlo. Così il gip del tribunale di Venezia ha disposto nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere: rintracciato da carabinieri della stazione di Mestre, l'uomo è stato trasferito al penitenziario di Venezia.