Rapine con coltello per strada: 8 denunciati a Mestre

I poliziotti del commissariato di Mestre hanno indagato nell’ultimo mese e mezzo su un gruppo di persone che, tra la stazione di Mestre e le zone limitrofe, hanno commesso una serie di rapine ai danni di passanti, sia residenti che turisti. I rapinatori, in alcuni casi armati di taglierini o altri oggetti taglienti, aggredivano le vittime pretendendo soldi e oggetti di valore. Si aggiravano tra la stazione ferroviaria e le zone di corso del Popolo, via Ca' Marcello e via Cappuccina.

Gli agenti sono riusciti ad individuare 8 rapinatori dediti a questa attività, mentre altri episodi sono tuttora al vaglio degli inquirenti. I malviventi, di età tra i 20 e i 40 anni, apparentemente non avevano punti di contatto tra di loro ma agivano con lo stesso modus operandi: avvicinavano le vittime con una scusa per poi sottrargli, con la forza o con le minacce, il cellulare o piccole somme di denaro. Le rapine risalgono al periodo tra ottobre e dicembre 2021.

È stato arrestato, invece, uno spacciatore tunisino di 54 anni che si aggirava in zona Bissuola con 17 grammi di eroina. L'uomo, pusher di lunga data già noto agli investigatori, è stato individuato dagli agenti del commissariato dopo una serie di appostamenti: l'hanno notato infilarsi con la bicicletta in una stradina ciclopedonale e rovistare tra l’erba, quindi lo hanno perquisito e trovato in possesso di 8 dosi pronte per lo spaccio.