Immobilizzato a terra e derubato del cellulare mentre torna a casa, due arresti

Lo hanno avvicinato mentre camminava, lo hanno scaraventato a terra e immobilizzato per rubargli il cellulare. Poi se ne sono andati. Ma la fuga è stata breve, perchè la polizia li ha fermati. Sono stati arrestati due cittadini nigeriani che nei giorni scorsi hanno rapinato un uomo nella zona del quartiere Piave a Mestre. E non sono stati gli unici.

Gli agenti sono intervenuti nelle stesse ore anche a Marghera, nel sottopasso pedonale tra via Dante e via Ulloa, dove un uomo e una donna avevano rubato il cellulare alla propria vittima, aggredendola. I poliziotti in breve tempo sono riusciti ad individuare e fermare i presunti responsabili, che sono stati arrestati.

