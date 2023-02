Storia di Venezia: dal 23 febbraio la rassegna “VeneziE” promossa dal Circolo Veneto

La rassegna “VeneziE. Storie, arti, architetture, politiche, culture, mentalità, devozioni, tradizioni, miti”, un ciclo di incontri sulla storia della città lagunare, promosso dal Circolo Veneto, in collaborazione con il Comune di Venezia. L'appuntamento è stato presentato venerdì mattina al Municipio di Mestre con, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Paola Mar, e il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa. Ci saranno sia lezioni e conferenze di esperti che presentazioni di libri e mostre.

«La storia ha mille sfaccettature – ha esordito l’assessore Mar – ed è una miniera di informazioni per conoscere e comprendere non solo il passato ma anche il presente. E quindi, da storica, non posso che sostenere questa iniziativa del Circolo Veneto, che valorizza non solo la storia veneziana ma anche i legami della Serenissima con l’intero territorio del Veneto. La storia non è importante solo per gli aspetti più eclatanti e i fatti più noti, ma anche perché ha ripercussioni sulla gente, sull’arte, sul paesaggio, sull’agricoltura e su mille altri aspetti che, anche grazie a queste conferenze, saranno trattati in modo approfondito». La rassegna inizia con un ciclo di tre conferenze a cura di Federico Moro sul tema “Il secolo lungo di San Marco, 1381-1516”. «È la storia – hanno spiegato gli organizzatori – di quando la Repubblica di Venezia cercò di allargare la propria dimensione di terra al punto d’immaginare di portare a compimento il grande disegno della riunificazione dell’Italia».

La prima conferenza sarà giovedì con il titolo “Venezia all’attacco, 1381-1454”: dalla Pace di Torino a quella di Lodi, quando la Repubblica sopravvissuta alla prova della Guerra di Chioggia punta a creare uno stato territoriale in Italia con l’obiettivo di unificare la Penisola. La seconda, giovedì 23 marzo, sarà “Cinquant’anni in difesa, 1453-1508”: dalla caduta di Costantinopoli in mano ottomana nel maggio 1453 all’aggiramento oceanico portoghese, che crea l’impero marittimo di Lisbona e taglia le antiche rotte delle Vie della Seta. La terza conferenza, ovvero “Venezia nella Tempesta, 1509-1516”, si terrà giovedì 27 aprile: la Guerra della Lega di Cambrai produce una frattura nella storia veneziana perché mutano in modo radicale geopolitica e percezione di sé della Repubblica. Si esaurisce la fase espansiva e inizia il ripiegamento. In autunno invece, Marina Crivellari Bizio proporrà un ciclo di incontri su “Venezia da non dimenticare”. Le tre conferenze saranno “Donne della Serenissima” il 28 settembre, “L’arte della tavola ai tempi della Repubblica” il 26 ottobre, “Viva San Martino” il 9 novembre. Infine, il 14 dicembre, sarà presentato il libro “Venezia nel Cinquecento. Viaggio nel tempo alla scoperta di una città unica al mondo”, con l’esposizione di disegni di Petro Ricca, grafico e illustratore. Gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze del quarto piano del Centro culturale Candiani di Mestre, alle 18.

In data ancora da definire, sarà proposta la mostra, rivolta soprattutto alle scuole del territorio, dal titolo “Mestre com’era. La podesteria durante il governo veneziano (1337-1797)”, che sarà dislocata alla Torre civica dell’orologio e in Villa Erizzo, sede della Biblioteca Vez. Entrambe queste sedi infatti conservano due plastici dell’impianto urbano di Mestre. Oltre ai due modelli verranno esposti 12 cartelloni tematici con testi, antichi documenti cartografici e riproduzioni di vecchie foto di Mestre, riguardanti luoghi e manufatti scomparsi, trasformati o ancora esistenti. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Tutte le informazioni si possono consultare sul sito del Circolo Veneto all’indirizzo https://www.ilcircoloveneto.eu/