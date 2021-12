Ieri è nata Amelia, bambina numero 2000 di quest'anno all'Angelo: sarà record assoluto

È nata ieri Amelia, il duemillesimo bambino partorito all'ospedale dell'Angelo di Mestre dall'inizio dell'anno. Per il punto nascite dell'Angelo sarà un 2021 da record assoluto, con cifre in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Prima della fine dell'anno si arriverà certamente ad un numero di nuovi nati mai toccato.

Nati da record all'Angelo

La nascita di Amelia e quella di 2.007 bambini dal primo gennaio ad oggi - perché dopo Amelia, ne sono nati altri 6 - sono una notizia che stupisce favorevolmente se confrontata con i dati sulle nascite in Italia appena forniti dall'Istat. Il rapporto dice che, in un quadro in cui la natalità è calata in tutto il decennio passato, anche nel 2020 si è registrato un calo netto delle nascite, che sono state 15mila in meno rispetto al 2019, con un -3,6%. E i dati nazionali confermano la tendenza in grave calo anche per l'anno in corso: in tutta l'Italia - e Mestre costituisce quindi davvero una singolare eccezione - tra gennaio e settembre le minori nascite sono state già 12.500, e si attende quindi per il 2021 un bilancio nazionale complessivo ancora più in rosso di quello dello scorso anno: l'Istat parla di un nuovo superamento, ma al ribasso, del record di denatalità.

A Mestre, come detto, sarà invece un anno record, con una media di più di cinque bambini partoriti al giorno si potrebbe anche arrivare ad avere 2.021 nati nel 2021, e quindi migliore del 2018, anno in cui le nascite avevano superato quota 2 mila di alcune unità, e decisamente migliore del 2019 e del 2020 in cui se ne erano registrate rispettivamente 1.921 e 1.949.

«Già negli anni scorsi - spiega il direttore generale Edgardo Contato, che oggi si è recato in visita a Ardita, madre di Amelia - l'Ostetricia dell'Angelo ha fatto registrare numeri in assoluta controtendenza, ma arrivare a "quota duemila" qualche giorno prima della fine dell'anno, certifica che qui si sta facendo un lavoro egregio: è il lavoro coordinato dell'Ostetricia e Ginecologia, della Patologia neonatale e della Pediatria che garantisce sicurezza alle donne in attesa, e che attrae mamme dai territori limitrofi. Il risultato è un fiore all'occhiello di primo livello, di cui dev'essere fiera tutta l'équipe del dipartimento neonatale, medici, ostetriche e infermiere, insieme a coloro che collaborano anche dal territorio ai percorsi di avvicinamento al parto».