I vigili del fuoco mettono in sicurezza un piccolo rapace

Si trovava a bordo strada, nelle vicinanze del parcheggio dell'ex cinema in viale San Marco a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di venerdì per mettere in sicurezza un assiolo, piccolo rapace delle dimensioni di un merlo.

I componenti della squadra di prima partenza lo hanno recuperato a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di una donna residente in zona. L'uccello, sentita la polizia provinciale, è stato liberato in serata in una zona idonea e sicura.