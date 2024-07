Riapre la darsena del Laguna Palace con la nuova gestione

Riapre la darsena dell'NH Hotel Laguna Palace di Mestre, tra via Torino e viale Ancona, uno dei principali spazi acquei in città per l'ormeggio delle barche. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una fase di stallo seguita al fallimento della vecchia proprietà. Ora è entrata in campo la Docks srl, società che ha preso in gestione la darsena e che sta lavorando per farla ripartire: già dal 15 luglio 2024, annuncia la società, sarà possibile tornare a usufruire di una parte dei servizi del bacino acqueo (che offre 250 posti barca), mentre sta per iniziare una fase di progettazione e sviluppo che porterà ad un rinnovo più compiuto entro il 2025 e a una migliore integrazione con l'albergo.

Venice Docks, così come è stata ribattezzata ora la struttura, «aspira ad essere un importante e veloce punto di collegamento con Venezia per chi, a bordo di un natante, vuole accedere al centro storico godendo di una vista straordinaria della città d’acqua». La riapertura, precisa la società, darà risposta «alle decine di richieste arrivate da parte di proprietari di imbarcazioni alla ricerca di una soluzione comoda e ben servita per chi vive in terraferma».

Alcuni problemi sono ancora da risolvere, non ultimo il contenzioso con l'avvocatura di stato per gli spazi demaniali, ma la Docks srl si pone l’obbiettivo di rilanciare l’attività senza alcun tipo di pendenza pregressa. Tutto questo ha comportato in parte la revisione delle tariffe. «Siamo consapevoli dell’importanza e della strategicità della darsena per la città di Mestre - spiega Andrea Sponza, amministratore delegato di Docks - e la nostra volontà è di offrire a un vasto pubblico di appassionati dei servizi innovativi all’altezza delle aspettative. Si tratta di un investimento oneroso che consentirà all’entroterra di entrare direttamente nel vissuto della laguna dalla porta principale, l’acqua».