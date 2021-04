In fuga da un mandato di arresto internazionale, arrestato al parco di Villa Querini

Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di cattura internazionale. Doveva essere estradato in Moldavia per scontare nove anni di carcere, ma è stato trovato senza documenti nel parco di Villa Querini a Mestre. E' finito in manette grazie a un intervento degli uomini del nucleo di pronto impiego della polizia locale.

Per riconoscerlo è stata decisiva la collaborazione dei carabinieri. Il nucleo investigativo di Mestre infatti, aveva comunicato in precedenza il suo identikit e la sua presenza in città. Grazie al servizio per la cooperazione internazionale di polizia è emerso inoltre che l'uomo era destinatario di un ordine di arresto temporaneo e sarebbe stato estradato in Moldavia, per scontare la pena. Dopo le foto segnaletiche e il prelievo delle impronte, è finito nel carcere di Santa Maria Maggiore. E' ora a disposizione della Corte d'Appello.