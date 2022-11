Settecentomila euro per rifare la parte "anni '30" del cavalcavia corso del Popolo

La giunta comunale ha deciso di investire 700 mila euro per mettere in sicurezza la parte "anni '30" del Cavalcavia in corso del Popolo. Il progetto esecutivo comprensivo del progetto definitivo comprende interventi puntuali di ripristino dell’integrità degli elementi strutturali più degradati. «Sono stati individuati - commenta l'assessore alle Infrastrutture e alla Viabilità, Renato Boraso - grazie a un'attenta ricognizione degli Uffici tecnici che ha fatto emergere la necessità di un intervento di sistemazione della struttura portante di entrambi i cavalcavia adiacenti. Uno di questi è un’infrastruttura risalente agli anni ‘30, sul lato Stazione, l'altro è degli anni‘60, sul lato Venezia. Il programma di interventi riguarderà esclusivamente la porzione di impalcato datata anni ‘30 - precisa Boraso - Un lavoro che permetterà di migliorare la sicurezza in generale del manufatto anche attraverso interventi di reintegro delle armature ammalorate e ricostruzione della sezione in calcestruzzo di pilastri, travi e solette».

In alcuni casi ci sarà un'opera di rinforzo, in altri sostituzioni e impermeabilizzazioni oltre alla ricostruzione di una parte di parapetto degradato. Per quanto riguarda la porzione dell'area ferroviaria è prevista la rimozione delle parti incoerenti presenti sulle pile, l’installazione di una rete anticalcinacci e il consolidamento dei pilastrini del parapetto. «Un intervento dal valore complessivo di 700 mila euro che verrà eseguito in 13 settimane di lavori e andrà non solo a garantire la sicurezza di uno dei principali cavalcavia della città, ma anche ad aumentarne il decoro. Insieme alla Municipalità di Mestre Carpenedo e al suo presidente Raffaele Pasqualetto - conclude l'assessore - stiamo monitorando tutte le situazioni della rete stradale della Municipalità, per garantire ovunque massimi livelli di sicurezza e di riqualificazione degli spazi».