"Riprendiamoci la città", la rete dei comitati: «Qualcosa si è mosso, serve prevenzione»

Dopo il corteo dei cinquemila a febbraio per chiedere sicurezza, servizi sociali e rigenerazione urbana a Mestre, la rete delle associazioni "Riprendiamoci la città" torna in campo con un'assemblea pubblica mercoledì alle 18, al centro Kolbe di via Aleardi. «Se l'azione repressiva è stata massiccia - con un dispiegamento di forze e mezzi a volte esagerato - sulla prevenzione e nei servizi messi in campo come lo Stop&go non abbiamo visto una presa in carico delle persone con progetti continuativi nel tempo», esordisce Fabrizio Preo del Gruppo di lavoro (GdL) via Piave.

Da circa un mese, aggiunge Preo, non si vede più il camper del SerD. Questa attività "On the Road" dell'Usl 3 era sta messa in strada in via sperimentale per l'emergenza estiva e ora è sospesa. Nell'ultima settimana peraltro, spiegano dall'azienda sanitaria, un solo utente si era rivolto al servizio. Comunque il bilancio della sperimentazione, durata da fine luglio a fine ottobre, è stato positivo secondo quanto il SerD ha condiviso con il coordinamento della sicurazza urbana e l'Usl 3 ne valuta la riattivazione dopo l'inverno. «Non è arrivato nessuno forse perché non c'è stata un'informazione adeguata?», chiede Preo. Tramite il progetto sono state contattate 31 persone, aperte 21 cartelle e attivate 17 terapie con metadone. Al camper sono arrivati 16 utenti accompagnati dagli operatori del programma New Weay del Comune, ripresi in carico dai SerD dei Comuni di residenza, mentre 7 persone hanno chiesto il ritiro del kit naloxone o materiale sterile per il consumo di sostanze, e in questo ultimo caso sono state inviate all'Unità di strada del Comune per il ritiro.

«Non c'è dubbio - per il portavoce del GdL via Piave, Nicola Ianuale - che c'è stato un diradarsi degli spacciatori, ma la sensibilità sulla sicurezza cambia a seconda delle zone e delle persone». C'è infatti chi sostiene che in via Piave grazie alla presenza massiva di forze dell'ordine ci sia stata una "pulizia", continua Ianuale e chi si barrica, solleva muri o mette filo spinato. «Noi vogliamo vivere una città al massimo della sicurezza, specie per le categorie più fragili». Tornando ai tre punti: sicurezza, servizi e rigenerazione, attorno ai quali è stata costruita la marcia dei cinquemila, «qualcosa si è mosso ma la prevenzione è gestita in modo maldestro e poco convincente», sostiene la rete. «Al di là delle cooperative in strada, per una città che ha il triste primato dei morti per eroina, viene fatto qualcosa? È nelle intenzioni dell'amministrazione assumere operatori formati o i servizi sociali sono durati solo tre mesi? - Domanda Vittoria Scarpa, del comitato "Marghera Libera e pensante" -. Non c'è la volontà di riconoscere anche quello che le associazioni hanno da dire».

A preoccupare sono anche le "baby gang" e gli ultimi fenomeni registrati a Carpenedo. «Manca il contatto delle scuole con le istituzioni e le famiglie e l'aggancio di ragazzi e ragazze da operatori e operatrici di strada (utile anche a prevenire la violenza di genere). Si siedano - dice Alessandra Bardelle di "Marghera 2.0" - sul muretto a fianco a loro». Nota negativa infine anche sulla rigenerazione urbana e il recupero degli immobili. «Non c'è un coordinamento nella progettazione dei quartieri - sostiene Michele Valentini - Migliaia di case vuote sono buchi neri che aumentano le difficoltà».