Mestre, ripristinate le postazioni del mercato di via Fapanni

Da oggi quasi tutti i banchi del mercato bisettimanale di via Fapanni, a Mestre, sono tornati alle postazioni originali: una soluzione che sembra abbia soddisfatto sia le attività, sia le esigenze di sicurezza (sanitaria e non solo). «Gli operatori hanno sopportato i disagi del periodo passato pur di mantenere vivo il mercato nel rispetto delle norme Covid - ha spiegato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga -. Qualche mese fa avevo promesso che avrei fatto di tutto per riportare il mercato dov'era e ci siamo riusciti, grazie anche il sindaco e ai miei uffici».

La nuova disposizione riporta le cose alla normalità dopo che, nei mesi dell'emergenza sanitaria, alcuni banchi erano stati spostati in via Pio X, con una conseguente riduzione degli affari. «Siamo soddisfatti e ringraziamo l'assessore Costalonga per il suo impegno - commenta Elisabetta Gottardo, referente Goia (gruppo organizzato indipendente ambulanti) - Oggi è stato fatto un doppio test per verificare se c'era spazio sufficiente per il passaggio dei mezzi di soccorso ed è andato tutto bene, come constatato dai funzionari dell'ufficio tecnico, dal comandante della polizia locale e dallo stesso assessore. Abbiamo dovuto "restringere" i nostri banchi di qualche centimetro, ma siamo felici di poter tornare alla normalità».