Partono i lavori di riqualificazione dei primi 38 appartamenti nel quartiere Pertini

Quartiere Pertini: al via la riqualificazione dei primi 38 appartamenti. Lunedì mattina l'assessore al Patrimonio Paola Mar ha incontrato i condomini per illustrare i prossimi interventi di riqualificazione delle prime case del quartiere Pertini, in via Gavagnin a Mestre. All’incontro erano presenti anche Alessandra Bolognin, direttrice di Insula, e il direttore lavori e di cantiere che hanno potuto illustrare gli interventi previsti. I lavori, che beneficeranno del bonus del 110% e di un contributo aggiuntivo del Comune di Venezia, comporteranno la realizzazione di un cappotto esterno e la copertura con pacchetto isolante. Verranno inoltre sostituiti gli infissi. «Allo stato attuale – hanno spiegato - i serramenti sono di tipo tradizionale con struttura in ferro con vetrocamera singola, mentre i sistemi di oscuramento sono esterni e composti da una tapparella di tipo manuale. Verranno sostituiti da serramenti con doppia guarnizione, triplo vetro e doppia vetrocamera».

Il cantiere proseguirà con la sostituzione dei portoncini blindati di ingresso, dei cassonetti e degli avvolgibili, la realizzazione di schermature solari al piano terra e al piano secondo, la realizzazione di un ascensore piano terra-piano primo per ogni blocco di edifici. Inoltre, come attività finanziata direttamente dal Comune, verranno consolidati tutti i muri che oggi presentano “calcestruzzo scoppiato” e ferri a vista, e le verande rimosse al secondo piano verranno sostituite con altrettante di tipo bioclimatico. «Con questi interventi – ha detto Mar - si valorizza ulteriormente il patrimonio degli edifici residenziali del Comune. È stato importante spiegare ai condomini cosa accadrà durante i lavori e cercare di rispondere ai loro dubbi e richieste. Gli interventi per l'efficientamento energetico saranno quasi tutti esterni e cercheremo di prevenire le eventuali possibilità di disagio».