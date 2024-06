Restyling del centro Candiani: 3 milioni per il rinnovo

La Fondazione Musei Civici (MuVe) ha un ruolo da protagonista nel progetto di riqualificazione che interesserà il centro culturale Candiani di Mestre. La giunta comunale lo ha approvato oggi: un'operazione che modificherà sensibilmente l'aspetto e la funzionalità dell'edificio, attraverso il restyling del corpo sud, il rifacimento del percorso pedonale sopraelevato, la realizzazione di un nuovo spazio informativo e di un altro dedicato alla biglietteria. L’investimento ha un valore di circa 3 milioni di euro ed è finanziato proprio da MuVe, a cui è demandata la redazione della progettazione esecutiva, così come l'assegnazione dell'appalto e l'esecuzione delle opere.

Un museo contemporaneo

In particolare, riferisce l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, è prevista la creazione di un percorso indipendente per accedere agli spazi espositivi gestiti da MuVe, attraverso un'entrata dedicata in piazzale Candiani e una passerella che porta al secondo e al terzo piano. In questi piani si troveranno gli spazi della "Casa della contemporaneità", dedicati all'esposizione permanente e alle mostre temporanee: al secondo piano, oltre ai servizi di accoglienza ai visitatori, è infatti programmata la realizzazione di un nuovo museo che accoglierà una selezione di opere delle collezioni civiche di arte moderna e contemporanea conservate a Ca’ Pesaro, galleria internazionale d’arte moderna. Al terzo piano, invece, lo spazio rinnovato per le mostre temporanee.

Riqualificazione dell'area

«L’altezza totale del nuovo elemento - precisa Zaccariotto - spicca senza superare le altezze massime degli edifici intorno. La sua struttura metallica è rivestita in lamiera grecata forata verniciata. Questo elemento di richiamo prosegue con il percorso di accesso all’aperto, accompagnando il visitatore verso gli spazi interni. Al fine di riqualificare il Centro culturale e i suoi affacci verso gli assi stradali principali che lo costeggiano, in questo caso lungo l’arrivo da via Einaudi, vengono previste delle alberature al livello primo. Le piante in vaso risultano visibili inoltre dallo spazio della piazza, fungendo da scenografia per il percorso esterno di accesso a biglietteria e aree espositive».

«Anche con importanti investimenti nella cultura e nell'arte, supportati da politiche territoriali mirate, favoriamo la rigenerazione di un'area centrale, dando lustro a tutta la città e migliorando la qualità della vita individuale e collettiva - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, stanno lavorando a ciascun tassello di un più grande investimento per il distretto della cultura a Mestre, che comprende, oltre al centro Candiani, il recupero dell'ex emeroteca, il riuso del Palaplip, gli investimenti al parco Albanese-Bissuola, a Forte Marghera e alla biblioteca Vez, contagiando anche il rilancio di M9 e il capannone del Petrolchimico di Marghera». Grazie al bilancio solido di MuVe, aggiunge il sindaco, «abbiamo anche altri diversi interventi strutturali programmati a Venezia: il più significativo riguarda l’ampliamento del Museo del vetro a Murano, con un investimento di oltre 5 milioni di euro e la nascita di una nuova sezione dedicata all’arte vetraria contemporanea, unitamente al restyling del secondo piano del Museo Correr e al recupero della Loggia della pescheria a Rialto».