Conclusa la prima fase della riqualificazione dell'Osellino, apre la nuova passerella | VIDEO

Il primo lotto dei lavori di riqualificazione che interessano il basso corso del fiume Marzenego a Mestre, noto come Osellino, è giunto al termine. Lo comunica Acque Risorgive, il consorzio di bonifica a cui la Regione ha assegnato un finanziamento di 5 milioni di euro per realizzare le opere, inserite in un progetto più ampio del valore complessivo di 27 milioni di euro (derivanti dai fondi della Legge speciale).

Il primo lotto include due opere: la varice di via Pertini e il rifacimento del manufatto alle Rotte. «Alla base del finanziamento - ricorda il presidente di Acque Risorgive, Francesco Cazzaro - c'è l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque che finiscono in laguna, ma il progetto che stiamo realizzando permette di raggiungere più scopi. Grazie alla varice di via Pertini, migliorando il collegamento tra la terraferma e la navigazione lagunare, regoleremo i flussi, dissuadendo le alte velocità dei natanti. Grazie al nuovo manufatto alle Rotte, sarà possibile massimizzare la capacità di portata dell’Osellino in caso di piena, mettendo in sicurezza il transito dei natanti».

In questi giorni si è svolto un sopralluogo della direzione lavori con la presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, durante il quale si è deciso di procedere già da sabato 1 aprile con la riapertura della nuova passerella sul manufatto alle Rotte. Nelle settimane successive, non appena il Consorzio avrà provveduto ad alcune rifiniture, sarà aperto anche il transito lungo la varice di via Pertini.

Durante i lavori il Consorzio Stabile SQM società consortile a.r.l., che ha vinto la gara d’appalto, ha movimentato materiali per oltre 22mila metri cubi, provenienti dalla realizzazione della varice e del manufatto alle Rotte. I materiali di scavo sono stati in buona parte riportati per la realizzazione della varice stessa e delle rampe.

Conclusa la prima fase, il Consorzio di bonifica ha fatto sapere di aver già affidato i lavori per il secondo e terzo lotto funzionale. Essi riguarderanno la sistemazione dell’Osellino nel tratto compreso tra il parco San Giuliano e la foce di Tessera, lungo circa 4 chilometri, e sono finanziati con 16 milioni di euro. I cantieri saranno avviati nei prossimi giorni con la realizzazione del sito di deposito temporaneo di cantiere.