Parco Ponci, parte la riqualificazione dell'area

Una nuova viabilità, il riassetto dell'area parcheggio a pagamento e la riqualificazione della zona verde esistente, con una nuova area gioco inclusiva. Sono i principali interventi che verranno realizzati a Mestre, nello specifico a piazzale Altinate (Parco Ponci).

Il progetto di riqualificazione

«Il progetto prevede la parziale modifica della viabilità di accesso al piazzale da via Giardino attraverso lo spostamento della carreggiata attorno all’esistente area verde, per collegare quest’ultima con il percorso ciclo pedonale - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. Oltre a questo è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione lungo l’asse ciclo-pedonale di prosecuzione di via Caneve, adiacente al giardino della scuola T. Vecellio». Il progetto prevede anche una fascia verde con sedute ombreggiate. L’ampiezza della carreggiata stradale di via Parco Ponci verrà lievemente rimodulata per consentire la messa a dimora di un filare alberato in prossimità dell’area archeologica e nella porzione prossima all’ingresso principale della scuola Vecellio, dove è prevista la realizzazione di un più ampio camminamento. Saranno anche riordinati gli spazi assegnati alle attività mercatali settimanali, progetto pienamente condiviso con la categoria, e verrà installata una nuova illuminazione in tutto l’ambito d’intervento.

Lavori anche in Riviera Magellano

Oltre a piazzale Altinate, anche in Riviera Magellano verrà fatto un progetto di arredo consistente nell’installazione di vasconi verdi amovibili, atti a ospitare essenze arboree ed ornamentali che - attraverso un andamento sinuoso - si svilupperanno lungo i fronti della Riviera, arricchendo la passeggiata lungo l’argine. Sarà anche creato in via Fapanni, in corrispondenza del ponte, un affaccio panoramico sul fiume Marzenego.

