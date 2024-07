Un nuovo progetto per il Papaplip: spazio espositivo e luogo dedicato a eventi

Eventi espositivi, attività di ristorazione e attività per pubblici diversi. Il nuovo Palaplip di Mestre sarà concepito con l’obiettivo di rendere uno spazio di proprietà dell’amministrazione comunale il più possibile fruibile per un ampio pubblico di cittadini, secondo un approccio multidisciplinare di intrattenimento e di socialità. L'investimento complessivo è di oltre 3 milioni e 200 mila euro.

La giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto di riqualificazione del Palaplip di via San Donà a Carpenedo. «Il luogo – ha puntualizzato l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto – si propone di diventare un attrattore di rilievo non solo per l'utenza locale ma anche per il territorio, potendo contare sul patrimonio artistico e il know-how tecnico in seno alla Fondazione Musei che gestirà la struttura, connettendola al circuito museale civico. Negli spazi riqualificati e contemporanei i cittadini potranno incontrarsi, confrontarsi e intrattenersi durante tutti i giorni della settimana e saranno resi fruibili anche come luoghi per incontri di lavoro».

Oltre ad eventi espositivi temporanei i luoghi ospiteranno attività di ristorazione e caffetteria ed altri eventi rivolti a pubblici diversi quali, ad esempio, anziani, bambini, famiglie. «Nel dettaglio – ha spiegato Zaccariotto - è previsto un ristorante-caffetteria nella parte ovest del salone, uno spazio espositivo nella parte est coinvolgendo la saletta al pian terreno e il ballatoio ed un'area multidisciplinare nello spazio a nord dell'auditorium e nella saletta al primo piano. Le opere esterne interesseranno le facciate ed una parte delle coperture del complesso». Un progetto che rientra nella pianificazione del nuovo distretto artistico, che passa dalla riqualificazione dell'ex Emeroteca, di alcuni spazi del centro culturale Candiani e appunto del Palaplip (per un totale che supera i 9 milioni di euro) e si integra con gli altri investimenti fatti negli ultimi anni.