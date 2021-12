Riqualificazione della stazione di Mestre: sul piatto 75 milioni di euro

Prosegue la roadmap che porterà alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Mestre e Verona in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Questa mattina si è svolto un incontro a Palazzo Balbi tra il vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, rappresentanti di Rfi (Rete ferroviaria italiana), Fondazione Milano Cortina e comuni di Venezia e Verona, per fare il punto della situazione.

«Il valore degli investimenti previsti per gli interventi di riqualificazione corrispondono a 50 milioni di euro per Verona e 75 milioni per Mestre. - ha spiegato De Berti - Sono cifre che impongono la definizione di un cronoprogramma che consenta di sfruttare al meglio i tempi e di fare in modo che gli investimenti fatti per il territorio siano valorizzati il più possibile». In particolare, in entrambi i casi gli interventi prevedono un orizzonte temporale che non necessariamente coincide con quello delle Olimpiadi, per questo «credo sia quindi necessario - ha proseguito - un coordinamento complessivo tra Regione, Rfi, Fondazione e comuni, che definisca i compiti di ciascuno e che, ipotizzando un’anticipazione o una diversa organizzazione dei lavori, consenta di arrivare preparati all’appuntamento del 2026».

«Le due stazioni ferroviarie rappresentano due snodi fondamentali in vista dell’appuntamento del 2026. - ha aggiunto De Berti - Venezia-Mestre e Verona hanno un ruolo strategico che prescinde tuttavia dalle Olimpiadi e che si inserisce in un contesto più generale, che impone per Mestre un dimensionamento dello scalo adeguato al numero di utenti notevolmente aumentato negli anni, e per Verona una considerazione di respiro ancora diverso, legata alla realizzazione dell’Alta Velocità».

L’incontro si è concluso con la previsione di una serie di riunioni periodiche di aggiornamento che consentano, dopo la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di procedere ad una condivisione con i comuni coinvolti.