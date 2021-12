Si rompe il piede a causa della pavimentazione dissestata, risarcimento di 5 mila euro

Cinquemila euro per una caduta che le ha provocato la frattura del malleolo peroneale destro oltre a ferite e lesioni di vario genere. È il risarcimento ottenuto da O.B., impiegata mestrina, dal Comune di Venezia.

«Il fatto risale all’autunno del 2019, attorno alle 21.30, quando la donna, mentre camminava in via Ragusa, nella sede stradale a fianco ad alcuni garage, è inciampata su un tratto visibilmente sconnesso e rovinato, cadendo a terra - spiegano da Adico -. Come detto, l’incidente ha avuto conseguenze di una certa gravità, tanto che O.B. è stata trasportata all’ospedale di Mestre». «Nella nostra diffida iniziale – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – abbiamo evidenziato le palesi responsabilità dell’incidente attribuibile alla cattiva manutenzione di quel tratto di strada, visibilmente sconnesso e con notevoli insidie per chi vi cammina. Le colpe di quanto accaduto, insomma, sono di chi deve occuparsi della sistemazione delle strade pubbliche, ovvero il Comune. Che ora ha dovuto riconoscere le proprie responsabilità».