Dopo "Mozi" Giorgio apre un altro ristorante cinese in via Piave

Un nuovo ristorante pronto in primavera. E se la tabaccheria di fronte riuscirà a trovare un locale ampio nei dintorni, nascerà anche un nuovo bar. Tutto si muove all'intersezione fra via Piave e via Felisati, nel quartiere della stazione di Mestre, dove a investire sono quasi sempre stranieri e la geografia urbana non è mai la stessa per più di tanto tempo.

A primavera il nuovo locale cinese

Così, le saracinesche chiuse, degradate e da anni abbandonate che si affacciano sulla piazzola con i contenitori della Veritas davanti, all'uscita di via Felisati, torneranno a rialzarsi ad aprile. I lavori di restauro straordinari affidati alla Edilnuova di Scorzé sono già cominciati e in tutto costeranno al titolare, che lo prenderà in affitto, diverse centinaia di migliaia di euro. Giorgio, imprenditore cinese che già da un anno gestisce il ristorante Mozi in via Circonvallazione, è colui che ha scommesso sulla rinascita dell'ex bar, fermo da ormai sei o sette anni, quando l'ultima gestione, sempre cinese, gettò la spugna ancora prima del Covid, forse arrendendosi ai problemi del quartiere. Si sa quale sarà il menù. «Ravioli, spaghetti, primi piatti cinesi semplici - spiega - Apriremo a pranzo e poi a cena non oltre le 21, perché conosciamo la zona». Una scelta coraggiosa: nel piazzale dove affacciano le saracinesche abbassate, il degrado nel tempo si è preso lo spazio, stabilendo di fatto un punto di spaccio (di sera c'è sempre un gruppetto di pusher).

Progetti di espansione

Prima di lui in questo esercizio, che ha anche una sala biliardo all'interno, c'era il figlio della ex titolare del bar Eden, in via Roma a Spinea, ora ceduto. La famiglia, data l'esperienza maturata (la figlia è barista nel locale di Ernesto Rosapepe in via Piave) vorrebbe prendere qualcosa a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Anche il giovane cinese che gestisce la tabaccheria, a due passi dall'intersezione via Piave-via Felisati, vuole ingrandirsi. I residenti, rincuorati dall'arrivo del nuovo ristorante, lo sono meno riguardo all'espansione della tabaccheria. Temono voglia mettere più macchinette da gioco. «La mia idea è di aprire un bar-tabacchi - dice il giovane titolare - Le slot machine restano quelle e a una certa ora di sera chiuderei, in modo da avere solo clienti tranquilli».

Spaccate e aggressioni

Diverse attività cinesi in questi anni hanno subito anche danneggiamenti in via Piave. L'ultima intrusione è di due notti fa. La vetrata del market di via Passo Buole è stata presa a colpi di tombino, e quando ha ceduto qualcuno è entrato nel negozio per portare via un po' di materiale, facendo più danni che altro. Per almeno due volte è stato anche aggredito il titolare del negozio di telefonia Tim. Negli ultimi mesi, con un investimento di forze forse mai visto prima d'ora nel Veneziano, in via Piave non si sono registrate violenze e aggressioni, salvo quella del 27 dicembre nei paraggi del locale "La Cueva", già chiuso per motivi di ordine pubblico. Stavolta pare che fosse estraneo ai fatti, poiché la zuffa si è scatenata per strada. In quel tardo pomeriggio quattro persone, fra spacciatori e assuntori, sono arrivati alle mani ed è spuntata anche una bottiglia di vetro. Il rapido intervento degli agenti del servizio di Sicurezza stradale della polizia locale, che erano nei paraggi con il furgone, ha evitato il peggio.