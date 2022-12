Alì ristruttura il punto vendita di piazzale Candiani

Alì annuncia la ristrutturazione del supermercato di piazzale Candiani, nel centro di Mestre. Le operazioni inizieranno il 9 gennaio 2023 e dureranno alcuni mesi, periodo nel quale il punto vendita resterà chiuso al pubblico. Si tratta, come specificato dall'azienda, di un intervento che inizialmente era stato programmato nel 2020 ma che poi era stato rimandato perché all'epoca, nella fase più critica della pandemia, era necessario garantire un servizio essenziale per la comunità.

«Finalmente a gennaio inizia quindi un restyling completo dell’intera struttura - riepiloga il gruppo -. Il negozio diventerà più bello, offrirà più servizi ai clienti e darà un valore aggiunto a piazzale Candiani. L’attenzione alla sostenibilità non mancherà, in quanto verranno installati frigoriferi con recupero di calore del freddo alimentare, dotati anche di porte, le luci saranno a led e la facciata sarà ricoperta da tavelle foto attive il cui effetto di pulizia dell’aria equivarrà alla presenza di 11 alberi». Per agevolare i mestrini durante la ristrutturazione è prevista l'attivazione di un servizio di navetta gratuita, che permetterà ai clienti di raggiungere il punto vendita di via Sforza, nella zona del quartiere Bissuola, e successivamente li riaccompagnerà in piazzale Candiani.

Il cantiere utilizzerà come base di appoggio anche una piccola area compresa nel compendio dell’ex Umberto I. Questo per impedire la chiusura di piazzale Candiani e permetterne la fruibilità di passaggio ai cittadini. Non ci sono novità, per il momento, sul progetto di riqualificazione dell'area dell'ex ospedale, di proprietà della stessa Alì. I cantieri sono fermi anche se, precisa l'azienda, l'impegno e la progettualità proseguono in sinergia con l'amministrazione comunale.