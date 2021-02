Violenza in centro a Mestre: giovane pestato da un gruppo di ragazzini con bastoni

Violenza in pieno centro a Mestre: un ragazzo di 20 anni è stato aggredito e colpito da un gruppo di una dozzina di giovani, alcuni minorenni, armati di bastone. Uno dei responsabili, un sedicenne di nazionalità albanese, è stato bloccato dalla polizia locale, mentre la vittima, ferita, è stata portata in ospedale per essere sottoposta ad una tac e alle cure del caso. Il tutto è successo per strada, in Riviera XX Settembre, poco dopo le 18.

La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione, ma potrebbe trattarsi di una sorta di regolamento di conti tra gruppi di giovanissimi. Il ferito, veneziano, è già noto alle forze dell'ordine perché aveva preso parte alla rissa avvenuta in campo Bella Vienna a Venezia, nel mese di dicembre. Al momento dell'aggressione era assieme ad altri: almeno un altro ragazzo, che non è stato direttamente coinvolto, e probabilmente delle ragazze.

Una pattuglia della polizia locale è intervenuta praticamente subito. Nei minuti successivi sono arrivati i rinforzi, per un totale di 17 pattuglie. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti per fare chiarezza sulla vicenda e identificare gli altri responsabili. L'episodio è preoccupante e si inserisce in un contesto di violenza giovanile e scontri tra gruppi rivali, le cosiddette baby gang. Pochi giorni fa una ignara passante era stata vittima di un'aggressione dopo essere uscita dal supermercato, sempre in centro a Mestre. Ora, invece, si indaga su dei minorenni che girano con i bastoni, con il preciso scopo di mettere in atto un pestaggio.