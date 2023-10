Lavagne digitali e robotica: didattica educativa alla scuola dell’infanzia Angolo Azzurro

Lavagne e tavoli digitali, pc e robotica educativa. Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi spazi didattici della scuola dell’infanzia “Angolo Azzurro” di Mestre. L’intervento, finanziato con il Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia, ha riguardato l’acquisto di nuovi arredi, che seguono i principi della "pedarchitettura", e di soluzioni tecnologiche.

«Oggi è una giornata di festa e di raggiungimento di risultati in cui è importante dire grazie a tutti coloro che si sono spesi perché questa trasformazione, in chiave innovativa, degli spazi della scuola Angolo Azzurro avesse luogo – ha detto l’assessore alle politiche educative, Laura Besio -. Quando si lavora in un ambiente colorato, sano e rinnovato ne beneficia anche la parte educativa e pedagogica».