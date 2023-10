Gli rubano lo zaino in pieno giorno in via Dante

Gridava affinchè qualcuno chiamasse la polizia. Per questo i passanti in via Dante domenica verso mezzogiorno hanno sentito un uomo imprecare e chiedere aiuto perché era appena stato scippato del suo zaino, raccontano, dove dentro aveva anche il cellulare. Senza più effetti personali, portafoglio, telefono e documenti, cercava qualcuno che potesse contattare il 113. E così è stato. La polizia è arrivata lì e ha raccolto la sua denuncia per mettersi sulle tracce dei responsabili.

Nel frattempo la gente attorno ha spiegato di aver visto delle persone che scavalcavano un muretto al civico 117 di via Dante, proprio dove sarebbe avvenuto lo scippo, probabilmente per allontanarsi con il malloppo e avere modo di aprire il borsone per tirare fuori soldi, cellulare e oggetti vari. Tutto questo di fronte all'hotel Giovannina (che adesso è chiuso dopo i controlli di carabinieri e polizia e con provvedimento del questore Bonaccorso che lo ha sospeso una settimana per motivi di sicurezza e ordine pubblico). La polizia con la Volante ha iniziato a perlustrare l'area, quello che del resto viene fatto continuamente in zona, sorvegliata speciale per la criminalità e lo spaccio diffuso, con accoltellamenti e faide fra bande di stranieri fino a qualche mese fa, a creare uno stato di soggezione e paura fra residenti e attività, di fronte allo spadroneggiare di persone violente e delinquenza nel quartiere.