Musica in centro per ravvivare l'inizio dei saldi

Aspettando i saldi estivi il centro di Mestre si anima con la musica di giovani artisti in segno di ripartenza. «Un'iniziativa per favorire il commercio dei negozi di vicinato del nostro territorio attraendo un turismo di prossimità e dando fiducia ai commercianti che tengono vivi i centri storici delle nostre città», commenta l’assessore al Commercio e attività produttive Sebastiano Costalonga.

Venerdì 2 luglio il distretto del commercio di Mestre organizza nel tardo pomeriggio una serie di punti musica per accompagnare la vigilia dell’inizio dei saldi dal pomeriggio fino alle ore 20. In piazza Ferretto: Still stones feat. Dreamberries, tribute Rolling Stones con la partecipazione di elementi dei Dreamberries, hit pop internazionali. In via della Torre: Nik & Nancy Aka master acoustic, rock history e brani originali, vincitori del talent Cancer drugs and rock’n’roll che gli darà la possibilità di partecipare a Sanremo giovani 2022. In via Poerio: Carlotta Zentilini, giovanissima cantautrice di incredibile talento farà emozionare con il suo set acustico e la sua incredibile voce. In via Caneve: gli ennesimi Rock history hits super duo puramente acustico che ripercorrerà i grandi successi del rock internazionale. Infine in via Mestrina: acusticamente, Freia & Davide voce e chitarra, pop hits, jazz e swing. È possibile parcheggiare nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre: i primi 90 minuti sono gratuiti dalle 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell'Elettrotecnica).

Il distretto del commercio di Mestre e polarità di Marghera Malcontenta, Gazzera e Zelarino conta oggi più di 280 esercenti iscritti che vengono attivamente promossi attraverso i canali social dedicati di Facebook e Instagram e attraverso l'app “Fai centro!”.