A Mestre un fine settimana tra tradizione e folklore con "San Girolamo in Festa"

La due giorni di festeggiamenti ha preso il via oggi tra stand enogastronomici, banchetti di artigianato locale e una esposizione di moto d’epoca

Entra nel vivo oggi, sabato 25 settembre, la quarta edizione di “San Girolamo in Festa” l’appuntamento a cura della Pro Loco di Mestre con numerose iniziative che nel fine settimana animeranno il centro storico all’insegna della tradizione e del folklore.

Questa mattina si sono svolte la cerimonia di apertura della manifestazione e l’inaugurazione della mostra “Mestre Fidelissima. Le Gloriose Armate Venete”, un’esposizione di abiti e armamenti storici ospitata alla Torre civica fino al prossimo 17 ottobre. L’ingresso è gratuito, sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Fino al 30 settembre sarà invece possibile visitare la mostra dedicata a San Girolamo e San Michele, inaugurata venerdì 24 settembre alla Provvederia, l’ingresso è gratuito dalle 15 alle 19.30.

La due giorni di festeggiamenti ha preso il via oggi fin dalle prime ore del mattino tra le vie Caneve e San Girolamo, animate da stand enogastronomici, banchetti di artigianato locale e una esposizione di moto d’epoca. Tra le 10 e le 12 è andata in scena una rievocazione storica con parata ed esibizioni del gruppo storico-rievocativo “Reggimento Veneto Real”. Il pomeriggio sarà invece all'insegna dell'allegria e della musica, grazie ai “Canti della vendemmia” del Gruppo Folkloristico Trevigiano.

Domenica 26 settembre la manifestazione si chiuderà con la prima edizione della rievocazione storica del “Patto degli gnocchi”. In collaborazione tra le Pro Loco di Mestre e di Mirano, l’evento richiama il vecchio accordo in base al quale - spiegano gli organizzatori - le due città, distanti pochi chilometri l’una dall’altra, risolsero la disputa sulle date di svolgimento delle rispettive fiere cittadine in onore del loro patrono San Michele Arcangelo.