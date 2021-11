Venti nuovi alberi piantati a San Giuliano: il dono del Museo M9 al Comune di Venezia | VIDEO

Sono venti i nuovi alberi che arricchiscono il polmone verde di Mestre: si tratta di un impianto arboreo che durante la scorsa primavera era stato esposto all'interno di Foresta M9, l'installazione costituita da centinaia di alberi e arbusti che era stata sistemata al terzo piano del museo mestrino. Disallestita l'opera, gran parte delle piante sono state donate a nove comuni veneti, in un ideale passaggio di consegne tra l'istituzione museale e il territorio.

La consegna simbolica era avvenuta lo scorso 3 giugno ma la cerimonia di messa a dimora dei venti alberi destinati al Comune di Venezia si è tenuta questa mattina nell'area est del Parco San Giuliano di Mestre, alla presenza dell'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin, del direttore scientifico di Museo M9 Luca Molinari e del comandante della polizia locale Marco Agostini.

L'iniziativa è stata idealmente dedicata all'architetto Giovanni Caprioglio, personalità di spicco della politica e dell'urbanistica della terraferma veneziana scomparsa nelle scorse ore. Nel corso della cerimonia, infatti, sono stati sottolineati l'importante ruolo e la grande attenzione che il presidente dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi aveva rivolto verso i temi ambientali: «L'architetto Caprioglio aveva da sempre seguito con dedizione la gestione di parco San Giuliano – ha esordito De Martin –. Se si è riusciti a mantenere questa zona sempre più fruibile e utile alla città è grazie a uomini e donne che lavorano e si impegnano così. Per tutelare il nostro fragile ecosistema e la città antica – ha proseguito – bisogna investire nella terraferma, che non significa deviare opere e investimenti, ma implementarle. Questo non vale solo per la gestione del verde ma anche per quella delle acque. Donare fiori o piantare alberi va considerato come un regalo importante».

Molinari ha quindi aggiunto: «Questo parco guarda al futuro. Il nostro compito è quello di piantare alberi per le generazioni che verranno. È proprio seguendo questa direzione che abbiamo ideato Foresta M9: per noi non si trattava solo di un'installazione ma era un modo per garantire una sorta di circolarità tra istituzione museale e contesto naturale. Una volta disallestita l'opera, infatti, quegli alberi sarebbero tornati sul territorio. Il nostro interesse per l'ambiente proseguirà attraverso le proposte di laboratori didattici e la promozione di moltissimi eventi che incoraggiano il sano rapporto con la natura, il territorio e il paesaggio. Continueremo a parlare di alberi e lo faremo in tanti modi e in forme diverse».