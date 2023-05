Un cadavere trovato in acqua a Punta San Giuliano

Il corpo senza vita di un uomo è stato individuato in acqua nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, a Mestre. Era nei pressi di Punta San Giuliano, tra la sede della ditta Marive e quella della Canottieri. Qualcuno ha visto il cadavere in galleggiamento ed ha allertato la polizia, che è intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco per svolgere le indagini.

Il cadavere è stato recuperato e portato a riva. In base alle primissime informazioni, aveva un peso legato alla vita. Si tratterebbe di un uomo di mezza età, apparentemente attorno ai 50 anni. Gli accertamenti per l'identificazione sono in corso, così come le indagini per ricostruire l'accaduto. Aveva i vestiti addosso e non è chiaro, al momento, per quanto tempo sia rimasto in acqua. I suoi lineamenti, comunque, sarebbero ancora riconoscibili. Per ora non si esclude nessuna ipotesi.