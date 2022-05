Il nuovo canile di San Giuliano dedicato a Silvana Tosi

Il nuovo canile rifugio di San Giuliano è stato intitolato a Silvana Tosi, assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia venuta a mancare lo scorso 11 novembre durante il suo incarico, e che ha sempre fatto della cura e la salvaguardia degli animali, soprattutto quelli randagi o in difficoltà, un pilastro del suo agire politico e amministrativo.

«Credo che oggi Silvana ci stia sorridendo e ci ringrazi per aver dedicato alla sua memoria il luogo che, più di tutti, rappresenta per l’intera città di Venezia l’impegno che lei metteva per la difesa e la cura degli animali più sfortunati o randagi – commenta il sindaco luigi Brugnaro - Così omaggiamo non solamente un’amministratrice capace, preparata e determinata, ma una donna che nella sua vita si è dedicata con tutte le sue energie a difendere le persone più deboli e che negli anni è stata una grande amante degli animali e attivista per la loro tutela e benessere. Il canile rifugio che sta prendendo vita proprio in questi giorni, e che a breve sarà ufficialmente inaugurato, è anche il frutto dell’impegno di Silvana che già da consigliera comunale, nel precedente mandato, si era battuta perché si potesse realizzare il rifugio degli animali. Oggi quell’impegno è diventato realtà e in giunta abbiamo deciso che, intitolandolo a Silvana Tosi, continueremo a tenere viva la sua passione e la sua determinazione». La delibera è stata proposta dall’assessore alla Toponomastica Paola Mar su segnalazione del consigliere comunale della lista civica Brugnaro sindaco, Alessio De Rossi e della consigliera di Municipalità Mestre-Carpenedo Luana De Rossi.